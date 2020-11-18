Galatasaray - Kayserispor maçını Turgut Doman yönetecek

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray Kayserispor maçını hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan, Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Caner Ak olacak.

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