Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi.

Merkez Hakem Kurulu, 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemleri FIFA'ya bildirdi. Bu yıl FIFA tarafından ilk kez FIFA Video Yardımcı Hakem kategorisi de oluşturuldu. Bildirilen liste FIFA tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren resmiyet kazanacak.

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen 2021 yılında FIFA kokartı takmaya aday hakemler listesinde yer alarak bir kez daha Kayseri’nin gururu oldu. Merkez Hakem Kurulu başarılı hakem Abdulkadir Bitigen’i hem FIFA Hakemi hem de FIFA Video Yardımcı Hakem olarak bildirildi. 2021 Sezonu FIFA Aday Hakem Listesi'nde yer alan hakemler şöyle:

FIFA Hakemi

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA Yardımcı Hakemi

Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel

FIFA Video Yardımcı Hakemi

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Bahattin Şimşek

FIFA Kadın Hakemi

Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş

FIFA Kadın Yardımcı Hakemi

Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök

FIFA Futsal Hakemi

Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak

FIFA Play Futbolu Hakemleri

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın

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