Hizmet-İş ile Yahyalı Belediyesi İmar A.Ş. arasındaki görüşmeler başladı

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şubesi ile Yahyalı Belediyesi İmar AŞ arasında toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başladı.

Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında başlayan görüşmelere Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika ve belediye yetkilileri katıldı.

Görüşmeler sonrası değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bugün vatanıyla, milletiyle, bayrağıyla, belediyeleriyle ve işvereniyle barışık Hizmetİş Sendikası Kayseri Şubesiyle, kadroya alınan işçilerimizle yapılacak olan toplu iş sözleşmesini görüşmek için bir aradayız. Birçok belediyemiz bu sözleşmeyi yaptılar. İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü sosyal haklar onlara feda olsun. Onlar, yaz demeden, kış demeden, yağmur, çamur demeden çalışıyorlar. Bu ilçede bir güzellik oluyorsa onların imzası var. Biz belediye olarak insanlara hizmet veriyorsak bunu personellerimize ve işçilerimize borçluyuz. Taşeronda çalışan işçilerimizin aldığı ücretler bizleri üzüyordu. Ama bundan sonra çalışanlarımız evlerine birkaç lokma daha fazla götürürlerse bizde bunun mutluluğunu yaşayacağız. Ben hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Onlardan bir de istirhamım var. Lütfen belediyeyi kendi işyerleri gibi görsünler.” diye konuştu.

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’te konuşmasında; “ İlçeye her gelişimizde güzel değişimler görüyoruz. Yahyalı’yı cennet gibi bir ilçe yapan başkanımıza teşekkür ediyoruz. 696 sayılı KHK’nın 1 Temmuz itibariyle sözleşmenin bittiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesi yapma imkânımız oldu. Yahyalı’da çalışmalara başladık. Çalışanlarımızın beklentileri var. Başkanımızda bu beklentileri karşılayacak. İnşallah görüşmelerimizi hayırlı bir neticeyle sonlandırırız.” İfadelerini kullandı.

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