KAYSO Başkanı Büyüksimitci testi pozitif çıktı

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Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin covid19 testi pozitif çıktı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek olan ekonomik forum toplantısı için zorunlu olarak istenen covid19 testi yaptırdı. Yaptırdığı test pozitif çıkan Büyüksimitci, "Koronavirüs semptomları göstermedim. Gerekli olan testleri yaptırdım ve testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an gayet iyi. 15 gün boyunca karantinada kalacağım" dedi.

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