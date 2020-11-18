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Erciyes'te kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı

DHA

Erciyes'te kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesi teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı.
Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da düzenlenen tatbikata, Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Turkuaz Arama Kurtarma ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan 50 kişi katıldı. Senaryo gereği, 3 teleferikte mahsur kalan 6 kişi Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik Arama ve Kurtarma ekipleri ile JAK ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.
Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Her yıl tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Akşehirlioğlu, "Burada önceki yıllarda sıkıntılı bir durum yaşamadık. Ancak her türlü kötü senaryoya karşı bir eğitim faaliyeti şeklinde bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Teleferikte kalan misafirlerimizi, arkadaşlarımız halatlardan sarkarak teleferik üzerine gelip misafirlerimizi aşağıya güvenli şekilde indirdiler ve yer hizmetleri ekibine teslim ettiler. Başarıyla tatbikatı neticelendirdiler" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-11-18 15:27:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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