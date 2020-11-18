Samet Aybaba: İlk maçta çıkışa geçmek istiyoruz



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) HES Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, pazartesi günü oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Önemli bir maç. Biz ilk maçta çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Hes kablo Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalıştı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam Samet Aybaba, "Takımımız iyi çalışıyor. Sistem ile ilgili çalışıyoruz. Bireysel olarak neyi daha iyi yapabiliriz diye oyuncularla konuşuyoruz. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. İyi yaptığımız şeyler var, kötü yaptığımız şeyler var. Tabii iyi yaptığımız şeyleri daha çok geliştirip kötü yaptığımız şeylerden de uzaklaşmak istiyoruz. Şu anda her şey iyi gidiyor. Oyuncularımız da bu duruma cevap vermeye başladı. Tabii böyle bir maçla başlamak oldukça avantajlı. Karşıdaki takım belli, bizim oyuncularımız daha çok motive olacaklardır. Önemli bir maç. Biz ilk maçta çıkışa geçmek istiyoruz. Sebebi ise skor ve yaptığımız şeylerin nasıl olduğunu görmek. Karşılaşma iyi geçecektir diye düşünüyorum. Eğer takımımız buradaki çalışmaları maça yansıtırsa rakibin hangi rakip olduğu da önemli değil. İşimizi iyi yaparsak ortaya keyifli bir maç çıkar. İyi bir sonuçla da döneriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜSÜ KABULLENMEMİZ LAZIM"

Koronavirüs vakaları hakkında sorulan soru üzerine Samet Aybaba, "Koronavirüsü kabullenmemiz lazım. Şu anda futbol dünya üzerinde olağanüstü bir durum yaşıyor. Kimde koronavirüs çıktığı önemli değil. Bizim teknik adamlar olarak yapmamız gereken en önemli şey, bunu organize edebilmek ve bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünmek gerekir. Sabah altyapı oyuncularını topladım. Bizim yaptığımız çalışmaların aynısını onlara da yaptım. Bu durumla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz. Bizim işimiz bu. Bu kadar karmaşık sağlık sorunlarının olduğu bir ortamda futbol seyircisine keyif alabilecekleri bir şey sunmamız gerekiyor. Bir diğer görevimiz de bu. Şu anda bulunduğumuz durumda bu ligi en iyi şekilde oynayacağız ve ona göre çalışacağız. Aynı zamanda bunları en iyi şekilde sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

SAPUNARU: ZOR BİR MÜCADELE OLACAK

Kayserispor kaptanı Cristian Sapunaru ise "Yeni bir hoca ile yeni bir maceraya başlıyoruz. Önünüzde zorlu Galatasaray maçı var. Kendimizi geliştiriyoruz, çok çalışıyoruz. Bu maça hazırlanıyoruz. Zor bir mücadele olacak. Talihsiz maçlar kaybettik. Onların da koronavirüse yakalanan bazı oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Tabii ki Kayserispor gibi bir camiada kaptan olmak onur ve gurur verici. Pazubandı kimin taktiği önemli değil takım olmamız önemli. Ben kaptanlığın verdiği sorumlulukla elimden geldiğince destek olacağım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Teknik direktör Samet Aybaba'nın açıklamaları

Cristian Sapunaru'nun açıklamaları

Antrenman görüntüsü

Genel detay

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-18 16:37:09



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