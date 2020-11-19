Melikgazi'den Kayabağ Mahallesi'ne hizmet atağı

Melikgazi Belediyesi Gesi Kayabağ Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak, bölgede ulaşımı ve konforu artırmak için 7 kilometrelik asfalt yol çalışması yaptı.

Yapılan çalışmaları sahada yerinde görerek, ekiplerden bilgi alan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Burada uzun süredir bir asfalt talebi vardı. Vatandaşlarımızı toz topraktan kurtarmak için buraya güzel bir yatırım yaptık. Burada büyük bir asfalt çalışması yaptık. Tam 7 kilometre asfalt serdik. Böylece büyük bir ihtiyacı giderip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Asfaltı yaparken de yol kenarındaki yıkık eski duvarlarımızı yeniliyoruz. Sadece Kayabağ Mahallemizle kalmıyor diğer mahallelerimizde de benzer çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar mahallenin ayağa kalkmasını sağlayacak. Çalışmalar bittikten sonra Kayabağ’a güzel bir eser bırakmış olacağız. Hayırlı olsun.” dedi.

Kayabağ Mahalle Muhtarı Sami Durmuş ise mahallesine yapılan birçok hizmet için Başkan Dr. Palancıoğlu’na ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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