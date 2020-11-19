Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 614 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda toplam 614 gram metamfetamin ele geçirildi. E.A., M.A.K. ve 2 İran uyruklu, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2020-11-19 10:47:21



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