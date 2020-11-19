Bellona Kayseri Elazığ deplasmanında

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Bellona Kayseri Basketbol, ligin 9. haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor’a konuk olacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, Cumartesi günü deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor ile karşılaşacak. Hazırlıklarını Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren sarı kırmızılılar, lige verilen milli aradan sonra toparlanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Ligde geride kalan 8 hafta sonunda 7 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 9 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. Bellona Kayseri Basketbol yarın karayolu ile Elazığ’a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

21 Kasım 2020 Cumartesi günü Elazığ İl Özel İdare Spor Salonunda oynanacak olan Elazığ İl Özel İdaresporBellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 14.00’de başlayacak.

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