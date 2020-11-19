Mustafa Tokgöz’den Vali Yırık’a ziyaret

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ı makamında ziyaret etti.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, bir süre Kayseri’de Kaymakamlık yapan ve ardından Elazığ Valisi olan Erkaya Yırık’ı makamında ziyaret etti. Elazığ Valisi Yırık'a Erkaya Yırık yazan 38 numaralı Kayserispor formasını hediye eden Mustafa Tokgöz, "Sayın valimiz Erkaya Yırık'a Kayseri'de görev yaptığı süreçte takımımıza verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz ve Elazığ valiliği görevi sürecinde başarılar diliyoruz. Kayserispor formasını, Kayserispor sevgisini de yurdumuzun her köşesine yayabilirsek ne mutlu bize" dedi.

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