Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı, Hüseyin Akay'ı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, Başkan Akay’a spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.