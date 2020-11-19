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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hacılar'da kış öncesi çevre bakımı sürüyor

İHA

Hacılar'da kış öncesi çevre bakımı sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan sonbaharda park bahçe ve oyun alanlarında bakım onarım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 7 gün 24 saat vatandaşının hizmetinde olduklarını hatırlatan Başkan Özdoğan, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söyledi.
Özellikle sonbahar ayında bakım işlerine yoğunluk verdiklerini hatırlatan Başkan Özdoğan şu bilgileri verdi; ‘’Belediyemize bağlı Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçemizde bulunan park, bahçe ve fitness gruplarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürmektedir. Park bahçelerimiz oyun gruplarımız 7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmetindedir. İlçemizde bulunan 50 park ve 5 adet fitness gurubunun da bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmaktadır. Kasım ayıyla birlikte Hacılar Belediyesi olarak ilçedeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve dinlenme alanlarını arttırmak için başlattığımız çalışmalarımızı da hızla sürmekteyiz. Belediye olarak ayrıca bölgedeki hasta ağaçlarında kesimi yapılarak yerlerine yeni fidanlarımızı da dikiyoruz. Böylelikle ilçede bulunan parkların ve yeşil alanların hem bakımları yapılmış oluyor hem de yapılan çalışmalarla iyileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor’’ dedi.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların dinlemesi için ilçeye yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, ağaçların sağlıklı büyüyüp gelişmesi için de yaz ve kış öncesi bakım, budama ve ilaçlamanın aksatılmadan yapıldığını vurguladı.

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