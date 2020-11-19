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Ataş'tan 'İşsizlerin ve çiftçinin borcunu silin' çağrısı

İHA

Ataş'tan 'İşsizlerin ve çiftçinin borcunu silin' çağrısı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve milletvekili arkadaşlarının KYK borçlarının silinmesine yönelik teklifleri Meclis’te AKP ve MHP Milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Bu duruma tepki gösteren Ataş, “Suriyelilere 58 Milyar Dolar para harcandı. Yani yaklaşık 465 Milyar TL. Cumhurbaşkanı ‘bir 40 Milyar Dolar daha harcarız’ diyor. Suriyelilere harcananın yüzde 1’ini bizim gençlerimize harcasalar gençlerimizin hiçbirinin KYK borcu kalmaz” dedi. Ataş, ayrıca “Gençlerin borcunu silmeyenler 3 milyondan fazla gencin hayallerini, geleceğine dair umutlarını yıkanlar, vatandaşa geldi mi cebinde akrep oluyor, 5 müteahhide geldi mi rantından zerre kesmiyorlar” ifadelerini de kullandı. Diğer yandan Milletvekili Ataş, Develi, Pınarbaşı, Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki çiftçiler sulama konusunda icralık olmasını da Meclis gündemine taşıdı ve iktidara “Zor durumda olan çiftçilerin borçlarını silin” çağrısı yaptı.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşların sorunlarına çözüm aramaya devam ediyor. Meclis’te bu yöndeki mücadelesini sürdüren Ataş, KYK borcu yüzünden sıkıntılar yaşayan işsiz üniversite mezunlarının sorunlarını gündeme taşıdı. Milletvekili Ataş, bu kapsamda partilisi 19 milletvekili ile birlikte KYK öğrenim kredisi alanların yaşadıkları sorunları incelemek, gerekli önlemleri almak ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla Meclis araştırma önergesinin teklifinde bulundu. Ancak bu öneri AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. Bu konuda Meclis’te konuşan Ataş, ülkenin derin bir ekonomik kriz içerisinde olduğuna dikkat çekti. “Bu kriz ile birlikte İstihdam azalmış, işsizlik cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Gelinen noktada her 3 gençten 1’i işsizdir. Üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların sayısı 1,5 milyonu geçmiştir. Üstelik iş bulma ümidini kaybedip iş aramayı bıraktığı için işsiz sayılmayan binlerce gencimiz bu sayının dışındadır” diyen Milletvekili Ataş, ülkenin hemen hemen her kesimi gibi, gençlerin de zor durumda olduklarını söyledi.

GENÇLER ZATEN İŞSİZ BU BORÇLARI NASIL ÖDEYECEKLER?
İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Ailelerin kendilerinden kısıp bin bir güçlükle üniversiteye gönderip yıllarca okuttukları evlatları yani bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları iş bulamamakta; üstüne bir de üniversite yıllarında aldıkları kredi borçlarının altında ezilmektedir. Her yıl yüz binlerce öğrencinin yükseköğrenim süresince kullandığı ve Kredi Yurtlar Kurumunca verilen kredilerin mezun olunduktan iki yıl sonra ödenmesi gerekiyor. Ancak, üniversite mezunu gençler iş bulamadığı için bu borcu ödeyemiyor. Hâlihazırda 3 milyon 100 bin genç, öğrenim kredisi borcunu ödeyememiştir. Ayrıca, ödenemeyen öğrenim kredisi borçlarına her yıl yaklaşık yüzde 19,2 oranında gecikme zammı ilave edilmektedir. Böylece borçları 2’ye, 3’e katlanmaktadır. Öyle ki ödenemeyen öğrenim kredileri 5,3 milyar TL’yi geçmiş durumdadır. Geçtiğimiz hafta bu borçlar yapılandırılsa da gençlerin beklentisini karşılamamıştır. Gençler zaten işsizken, şanslı olanlarsa asgari ücretle çalışmaktayken yapılandırma olsa da bu parayı nasıl ödeyecekler? Borçlarını ödeyemeyen bu gençlerden 300 binin üzerindeki kişiye yasal işlem başlatılmıştır. Zaten işsizliğin kıskacında olan gençleri bir de devlet kıskaca almaktadır. Anayasa’mıza göre, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Yine, eğitim hakkı anayasal bir haktır. Eğitimin anayasal bir hak olduğu sosyal bir devlette böyle bir tablonun ortaya çıkması kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

SURİYELİLERE HARCANANIN YÜZDE 1’İ BİZİM GENÇLERİMİZE HARCANSA GENÇLERİMİZİN HİÇBİRİNİN KYK BORCU KALMAYACAK
Konuşmasında devletin yapişletdevret modeliyle bugüne kadar 130 milyar dolar hazine garantisi verdiğine dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, “Geçilmeyen köprülerin parasını, kullanılmayan otobanların parasını, yolcusu olmayan hava alanlarının parasını şirketlere hazineden ödemiştir. Yani bugünkü kurla tamı tamına 1 trilyon 7 milyar 500 milyon ödenmiştir. Şimdi Kanal İstanbul için 204 milyar dolar ayırıyorlar. Yani bugünkü kurla tamı tamına 1 trilyon 581 milyar Türk lirası. KYK öğrenim kredisi alan 3,1 milyon gencin toplam borcu ne kadar? Sadece 5 milyar 33 milyon. Yani öğrencilerin borcunun 315 katı Kanal İstanbul’a ayrılmış, 200 katı ise şirketlere fuzuli yere ödenmiştir. Daha geçtiğimiz aylarda imtiyazlı 5 müteahhidinizden birinin 9,5 milyar Türk lirası vergi borcu tek kalemde silindi. Yani öğrenim kredilerinin toplamının yaklaşık 2 katı AKP’nin kendi yandaş müteahhidine hibe edildi. Gençlerin borcunu silmeyenler 3 milyondan fazla gencin hayallerini, geleceğine dair umutlarını yıkanlar, vatandaşa geldi mi cebinde akrep oluyor, 5 müteahhide geldi mi rantından zerre kesmiyorlar. Somali’nin bile yaklaşık 27 milyon TL borcunu ödedik. Geçtiğimiz hafta burada çıkarılan kanunla devasa Telekom şirketlerinin 6,8 milyar TL ceza borcu affedildi. Suriyelilere 58 milyar dolar para harcandı. Yani yaklaşık 465 milyar Türk lirası. Cumhurbaşkanı ‘Bir 40 milyar dolar daha harcarız.’ diyor. Suriyelilere harcananın yüzde 1’i bizim gençlerimize harcansa gençlerimizin hiçbirinin KYK borcu kalmayacaktır. Sonuç olarak bunların hepsine yeten bütçe, öğrencilerimizin 5,3 milyar TL borcuna gelince yetmiyor” şeklinde konuştu.

BIRAKIN SİYASETİ, VİCDANINIZA SESLENİYORUM
“Yandaş müteahhitlere, devasa şirketlere, Somali’ye, Suriyelilere olan bütçe öğrencilerimize maalesef ki yok. Bu gençlerden her gün içimizi sızlatan yüzlerce mail ve mesaj geliyor” ifadelerini kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,iktidara seslenerek, ”Bırakın siyaseti, vicdanınıza sesleniyorum; gelin zor durumdaki gençlerimizin elinden tutalım, bu KYK öğrenim kredisi borçlarını silelim” çağrısı yaptı. Ancak yapılan oylama sonucunda bu öneri AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edilmedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ İCRA EVRAKLARININ GELMESİYLE ŞOK OLMUŞTUR, MAĞDUR DURUMDALAR
Diğer yandan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te, çiftçilerin sorunlarının takipçisi olmaya da devam ediyor. Ataş, bu kez de sulama ücretleri konusunda icralık olan çiftçilerin sesi oldu ve bu zor durumda olan çiftçilerin borçlarının silinmesi önerisinde bulundu. Ataş, şunları söyledi: Seçim bölgem Kayseri’nin Develi, Pınarbaşı, Yahyalı ve Tomarza ilçelerindeki çiftçiler yıllardan beri Zamantı Irmağı’ndan kendi imkânlarıyla tarlalarına su kullanmakta iken, son üç yıldır bu sulama ücrete tabi tutulmuştur. Devlet Su İşlerinin hiçbir yatırımı ve çalışması olmadığı hâlde akan ırmaktan kendi imkânlarıyla su çeken çiftçilerden para almaya çalışması kabul edilemez, haksız bir uygulamadır. Yerel seçimler öncesi şikâyetler üzerine AKP belediye başkanları buradaki çiftçilerimize suyu kullanmaya devam etmelerini, herhangi bir ücretin alınmayacağını söylemişlerdir ancak geçtiğimiz günlerde çiftçilerimiz icra evraklarının gelmesiyle şok olmuştur. Çiftçilerimize normal sulama ücretlerinin 2 katı ceza kesilmiştir. AKP’nin tarım politikaları yüzünden zaten zor durumdaki çiftçilerimize kesilen bu borçlar silinmeli, bu tür sulamalar ücretsiz olmalı, hükümet üreticinin yanında olmalıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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