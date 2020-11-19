Yeni atılan temel ile Şirintepe Mahallesi'nin ihtiyacı giderilecek

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde mülkiyeti Belediyeye ait arsa üzerine Hayırsever Kahraman Çelebi ile yapacağı Kahraman Çelebi Cami ve Hatice Çelebi Kur’an Kursu’nun temelini attı.

Temel atma programına Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Hayırsever Kahraman Çelebi ile ailesi ve meclis üyeleri katıldı.

Şirintepe Mahallesi’nde ihtiyaç olan bir hizmetin temeli attıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hayırseverimizle birlikte bugün yine güzel bir hayır eseri için temel atıyoruz. Şirintepe Mahallemizin uzun zamandır ihtiyacı olan cami ve kuran kursunun yapımını inşallah hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Böylece büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. 2021 yılı sonuna doğruda faaliyete geçireceğiz. Melikgazi Belediyesi olarak hayırseverlerimizle 20 civarında okul, cami, sağlık ocağı gibi birçok yatırımımız var. İlçemize koştur koştur hizmet ediyoruz. Bizlere her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederim. Kahraman Abimize teşekkür ederim. Birlikte yapacağımız bu güzel eserin ilçemize ve Kayserimize Hayırlı olmasını dilerim. Rabbim hayattayken herkese böyle güzel eserler yapmayı nasip etsin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir teşekkür konuşması yaparak, “Hayırseverlerimiz ve kamu kurumlarımızın dayanışması Kayseri’nin en güzel özelliğidir. Rabbim Kahraman Bey’in hayırlarını kabul etsin. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Temeli atılan tesisin duasını yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ise bu güzel ibadet merkezlerini Kayseri’ye kazandıran herkese teşekkürlerini iletti.

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