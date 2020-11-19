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Kayseri’de fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 rezidans odası ile 7 ev kapatıldı

İHA

Kayseri’de fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 rezidans odası ile 7 ev kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, fuhuş yaptığı tespit edilen 5 rezidans odası ile 7 ev kapatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı bürolar, son bir ay içerisinde kentte huzurun sağlanması için farklı çalışmalara imza attı. Yapılan çalışmalar şu şekilde:

Cinayet Büro Amirliği
2’si kasten öldürme, 3’ü kasten yaralama, 1’i tehdit, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 6 olayda yakalanan 14 şüpheliden 3’ü tutuklanmıştır. Meydana gelen olaylar ile ilgili 3 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Gasp Büro Amirliği
7’si yağma gasp, 2’si tehdit, 1’i kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 1’i şantaj, 1’i görevi yaptırmamak için direnme olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 12 olayda yakalanan 17 şüpheliden 5’i tutuklanmıştır.

Ahlak Büro Amirliği
9’u cinsel içerikli suç, 1’i kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan toplam 10 olayda yakalanan 11 şüpheliden 3’ü tutuklanmıştır. Ayrıca fuhuş, kumar, Kabahatler Kanunu ve Koronavirüsle (covid19) mücadele kapsamında toplam 145 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 5 rezidans odası ile 7 ev ilgili komisyon kararı ile kapatılmıştır.

Hırsızlık Büro Amirliği
3’ü evden hırsızlık, 10’u işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 1’i otodan hırsızlık, 5’i açıktan hırsızlık olmak üzere işlem yapılan toplam 19 olayda yakalanan 22 şahıstan 4’ü tutuklanmıştır.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği: 25’i oto, 35’i motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 60 olaya işlem yapılmıştır. Çalıntı olan 18 adet oto ile 19 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan 35 şahıstan 4’ü tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği
Kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan toplam 479 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, yakalanan şahıslardan 237’si tutuklanmıştır.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince; 26 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılmış ve İlimizde meydana gelen 4 dolandırıcılık, 1’i kapkaç, 1’i yankesicilik olayında yakalanan toplam 8 şüpheliden 1’i tutuklanmış, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 4 aranan şahıs yakalanmış, 76 şahsa ise Koronavirüsle (covid19) mücadele kapsamında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği
Kayıp müracaatı alınan toplam 104 şahıstan 94’ü bulunmuş olup, 10 kayıp şahsın ise arama çalışmalarına devam edilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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