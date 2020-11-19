Başkan Öztürk'ün covid testi pozitif çıktı

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Koronavirüse (Covid19) yakalandı.

Belediye personeline yapılan taramadan geçen İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün Covid19 sonucu pozitif çıktı. Öztürk, sonucu öğrenmesinin ardından evinde kendini izole etti.

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