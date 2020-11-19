25 milyon TL'ye mal olan bağlantı yolu hizmete açıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Talas Tramvay hattı 30 Aralık'ta ihaleye çıkıyor"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve toplam 25 milyon TL’ye mal olan Bekir Yıldız BulvarıŞehir Hastanesi Katlı KavşakKuzey Çevre Yolu Bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4. Kolu, Osman Kavuncu BulvarıBekir Yıldız Bulvarı Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu BulvarıSerbest Bölge Bağlantı Yolu düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi önündeki kavşakta düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Develi Kaymakamı Murat Duru, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hizmete kazandırılan yatırımlar ile ilgili kısa tanıtım filmi izletildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; yolun önemine değinerek; "Bugün çok gururluyuz. Büyükşehir belediye başkanımızın öncülüğünde yapılan bu katlı kavşağın hastanemize ne kadar büyük ölçüde uylaşımın rahattığını görmekten gurur duyuyoruz. Ambulans girişinin ayrı noktadan gerçekleşmesi için çabalarımız vardı. Ambulansın trafik ışıklarına takılmadan biran önce acil servise ulaşması açısından çok büyük katkıda bulunmuş olduğunu gördük. İlk taşındığımız 2018'in Mayıs ayında hakikaten ulaşımda sıkıntılar başlamıştı ve belediye başkanlarımızla konuyu görüştük. Bu konuda hazırlanmış planlar söz konusuydu. Bunların biran önce hayata geçirilmesi için kendilerinden rica ettik. Gerçekten de bugün bu mutluluğu yaşıyoruz" dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da törende yaptığı konuşmada “Memduh başkanımıza teşekkür ediyorum, onun önderliğinde, onun ağabeyliğinde merkezde ve taşradaki bütün ilçe başkanımıza hem ağabeylik yapıyor, hem de yetişemediğimiz zaman sağ olsun tüm ekibi ile beraber ihtiyaçları karşılama noktasında bize destek oluyor” dedi. Vali Yardımcısı Nail Anlar; yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Kayseri bilindiği üzere bir marka şehir, ülkemizin en güzel vilayetlerinden bir tanesi. Bu güzel vilayetin çok değerli belediye başkanları çok güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sağlık tesisini 2 buçuk yıl önce sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtık. Bu, ilimiz için son derece güzel bir yatırımdır. Bu güzel yatırımların da elbette ki altyapı yatırımlarıyla taçlandırılması gerekiyordu. Bu eksiği de giderdi büyükşehir belediye başkanımız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edip, minnet duyduklarını belirterek, “Bir doktor olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, Allah’a şükrediyorum. Bin 600 yataklı bizler için gurur kaynağı olan ve pandemi döneminde gerektiğinde tüm yatakları adeta bir yoğun bakım yatağına dönen bir statüde yapılan hastaneyi bize armağan etti. Geçmişten geleceğe doğru bu dayanışmanın ve birliğin bereketini yaşıyoruz, ‘ben’ demiyoruz, ‘biz’ diyoruz. 16 ilçe belediye başkanımızı bağrımıza basarak yolumuza devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz, dedikodulara kulaklarımızı tıkıyoruz. İcraatın olduğu yerde ufak tefek eleştiriler de olacaktır, onları da değerlendirerek daha güzel işler yapma yolunda bugüne kadar hep irade gösterdik, göstermeye devam edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu. Konuşmasında ‘İnsanların hayırlısı hizmetkar olandır’ diyen Başkan Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti;

“Kayserimizin güzel insanları 1994 yılından beri bizim ekibimize, felsefemize, anlayışımıza sahip çıkıyor. Bizler de bu anlayışı hayata geçirmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın bakanlarımızla, milletvekillerimizle, hükümetimizle dayanışma içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri seviyor, Kayserimizi seviyor, bizler de onu seviyor, her zaman sahip çıkmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnsanların hayırlısı hizmetkar olandır, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Buradaki hastaların dualarını aldığımız inancındayız. Bir nöroloji uzmanı olarak söylüyorum. Beyin oksijensizliğe 4 dakika, şekersizliğe 40 dakika dayanır. Onun dışında semptomlar hayatımıza mal olacak tablolar çıkacak. Acil servise direk girmek suretiyle, dakikaların önem arz ettiği bir tabloyu, daha kısa sürede nasıl hayata geçirecek ve hizmet edecek bir çalışmadan söz ediyoruz. Hizmette devamlılık esastır. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Büyükkılıç, Kayseri’nin 4 üniversitesi ile geliştiğini, güzelleştiğini vurgulayarak, “Organize Sanayimiz ile Serbest Bölgemiz ile gelişiyor, güzelleşiyor, ihracatta ‘biz de varız’ diyor, katma değerde, ticarette, sanayide, kültürde, eğitimde, sanatta, turizmde, gastronomide ‘biz de varız’ diyor. 6 bin yıllık ticari geçmişi ile kadim medeniyetlerin şehri olan Kayseri, bu ülkenin, bu dünyanın olmazsa olmazı olarak anılıyor” dedi. Dün Nevşehir’de yapılan kış turizmi toplantısı ile ilgili de konuşan Büyükkılıç, “Nevşehir’imizde değerli valilerimiz ve oradaki turizm paydaşlarımız ile verimli toplantı yaptık. Amacımız nedir? Kapadokya bağlamında bu ülkeye kazanım sağlamak, Erciyes gibi değerimizi Kapadokya ile buluşturmak. Ön rezervasyonlarla Kayseri’deki tüm oteller dolmuştur. Bilgilerinize sunuyorum, inşallah bu kış turizmi Cenabı Allah’ın lütfuyla pandemi koşullarını göz ardı etmeden yapacağımız uygulamalarımız ile bizim için en büyük kazanım vesilesi olacaktır. Eksikliklerimizi gidermeye, daha iyi noktalara getirmeye gayret gösteriyoruz. Mehmet Özhaseki bakanımıza teşekkür ediyorum, orada yapmış olduğu güzel çalışmalar ile dünya standartlarında, 100 kilometreden fazla pistleriyle, 18 mekanik tesisiyle bir eseri ortaya çıkardı. Bizler de varsa eksikleri giderme, yeni eklentilerle daha iyi noktalara taşıma, pazarlama tekniği ile şehrimizi kazandırmaya gayret ediyoruz. Bütün bunları yaparken ulaşım ağı olmazsa olmazımız” şeklinde konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada müjde üstüne müjde vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah burada cumartesi günü bir tören daha yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımızın 7 kilometrelik Belsin’den başlayıp, Terminalimize, Şehir Hastanemize, Nuh Naci Yazgan Üniversitemize ve bölgemizin en büyük alış veriş merkezi KUMSmall’a ulaşacak olan tramvayın temeli atılacak. Aynı zamanda havaalanımızın terminal binasının temeli atılacak. Cumartesi günü iki sevinci bir arada yaşayacağız. Malumunuz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı, değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile orada temelini atma çalışması yapacağız, bütün bu güzellikleri şehrimize kazandırarak, şehrimizi daha yaşanabilir, daha çevreci, daha yeşil ve herkesin özlediği bir şehir haline getirmeye gayret gösteriyoruz. Kayseri, hayırseverler şehridir, buraya gelmeden evvel Melikgazi’mizin kıymetli başkanı ile hayırseverlerimizin yapacağı Kur’an Kursu ve Camimizin temelini attık. Güzelliklerden güzelliklere, bereketlerden berekete koşuyoruz, şükrediyoruz, şehrimizi seviyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, “30 Aralık günü Talas’ımızdan Furkan Doğan Yurdumuza kadar olan 5.5 kilometrelik tramvayımızın da ihalesini yapıyoruz. Yani buradan anlaşılan şudur ki 48 kilometreye ulaşan bir tramvay ağını oluşturacağız” dedi. Büyükkılıç, bugün açılışı yapılan 4 ayrı yol ile ilgili de şu bilgileri verdi; “14 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarımızı, Kocasinan Bulvarı’ndan başlayıp, Zafer Caddesi’ne, yani Kuzey Çevreyolundan Serbest Bölge’ye giden ana artere bağlamak üzere bu eksikliğimizi giderdik, 4 kilometrelik 3 şeritli gidiş, 3 şeritli geliş olan yolumuzu hayata geçiriyoruz. Kesintisiz, ışıksız bir alternatif yol kazandırdık. Şehrimizi adeta bir ağ şeklinde yollarla kuşatılıyor, bu kavşağı da tamamlayınca Şehir Hastanesi’ne ve acilimize insanlarımız ve ambulanslarımız ulaşabiliyor. Bir başka hizmetimiz Serbest Bölge, şehrimizin gururu, önemli kuruluşumuzdur. İhracatın 4’te 1’i, yüzde 25’i serbest bölgemizden karşılanıyor. Bir üretim üssü halinde yüzlerce fabrika orada hizmet veriyor, istihdama, katma değere ve ülkemize döviz gelmesine vesile oluyor. Böyle şehrin dışa dönük, uluslararası standartta olan bir yüzünün ana yolunu 30 metre eninde, 1 kilometre boyunda alt yapısı ile hayata geçirerek, şehrimize yakışır duruma getirdik. Alternatif bir başka yolumuz ise Bekir Yıldız Bulvarımızı Osman Kavuncu Bulvarı’na bağlayan, Şeker Fabrikamızın hemen yanı başından giden 3 kilometrelik bir yolumuzdur. Burası da önemliydi, geçen sene Şeker Fabrikamıza pancar döneminde geldiğimizde kamyoncu dostlarımız dediler ki, ‘başkanım şehrin içerisinde trafiği aksatıyoruz, biz de ışıklarda durarak rezil oluyoruz, yükümüzde sıkıntılı gidiyor, bir yardımcı olsanız ne olur’ dediklerinde ‘hay hay’ dedik ve Ali Hasdal’a, ekibine teşekkür ediyorum, talimatı verdik, 3 kilometrelik o yolumuzu hayata geçirdik. Şehrimizde tırlar trafiği aksatmadan yoluna devam ediyor. Ayrıca Keykubat Millet Bahçemiz ve Keykubat Sarayı’na rahatlıkla ulaşılacak konuma gelindi.”

Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran bu 4 açılışın alt yapısı ve harcamaları ile tam 25 milyon TL’ye mal olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükrediyoruz, şikayetçi değiliz, elhamdülillah imkanlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var, Allah bizleri sizlere layık kılsın, ezanlarımızı semalardan eksik etmesin, bayrağımızı gönderilerden indirmesin, ay yıldızlı Türk Bayrağı’na, vatanına, milletine, dinine, devletine sahip çıkan nesiller yetiştirsin diyoruz. Kayseri’yi müzeleriyle, kütüphaneleriyle, sosyal hayatı ile adeta renklendiren çalışmalarımız ile gençlerimize güvenerek onlara güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bir doktor olarak maske, mesafe ve temizlik konusunda bir kez daha uyarıda bulunan Başkan Büyükkılıç son olarak katlı kavşağın yapılmasında desteklerini esirgemeyen YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’a da teşekkür etti.

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in dua etmesinin ardından protokol tarafından kurdele kesilerek 4 ayrı yol hizmete açıldı. Tören sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile İl Müftüsü Güven, Şehir Hastanesi’nin ihtiyacı olan iki ayrı cami yapılacağı müjdesini verdiler. Hizmete açılan katlı kavşakta, Türk Bayrakları ile süslenen klasik otomobiller ile geçiş yapıldı.

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