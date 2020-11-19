'Yakışıklı çekin' diyen hırsız tutuklandı

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Kayseri'de 21 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen ve kendisini görüntüleyen gazetecilere 'yakışıklı çekin' diyen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde son 4 ay içerisinde meydana gelen 21 otodan araç ruhsatları, ehliyet, 40 bin TL değerinde anfi büffer teyp ve araç aksesuarlarının çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Oğuz T.'nin (24) hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Oğuz T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolüne götürülen Oğuz T.'nin, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakışıklı çekin" demesi şaşırttı.

Araçlardan hırsızlık yaptığı anların güvenlik kameralarınca kaydedildiği Oğuz T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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