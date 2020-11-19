Kayserispor'da Galatasaray hazırlıkları devam ediyor

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig´in 9´uncu haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray´a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor çalışmalarını teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman kondisyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman, çift kale maç ve taktik çalışmalarla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-19 18:03:50



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