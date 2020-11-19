21 otomobilden 40 bin liralık hırsızlık şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKANDI
Kayseri'de, 4 ay içinde 21 otomobilden 40 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlık şüphelisi Oğuz T. (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık zanlısı, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-11-19 19:15:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.