Kayseri'de toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi arttırıldı

Karantinada olması gereken vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıklarının belirlenmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri, duraklar ve tramvay gişelerinde HES kodu denetimi yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere ülkemizde COVID19 salgını ile mücadele kapsamında çeşitli kararlar alınmakta. Bu kararlardan birisi de Hes Kodu Uygulamasıdır.

Bu kapsamda ilimizde toplu ulaşım araçlarına girişlerde, Hes Kodu sorgulaması yapılmaktadır. Bu uygulama üzerinden karantinada veya izolasyon da olması gereken bazı vatandaşlarımızın toplu ulaşım araçlarını kullandıkları tespit edilmiştir. Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğü personelince toplu ulaşım araçlarında konuyla ilgili denetimler yapılmaktadır. İzolasyon da veya karantinada olması gereken vatandaşlarımızın bulundukları ortamdan ayrılmamaları oldukça önemlidir" ifadesine yer verildi.

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