ASKF Başkanı Soykarcı’dan Büyükkılıç’a ziyaret

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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

ASKF Başkanı Musa Soykarcı ziyaret ile ilgili açıklamasında; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile makamda baş başa görüşerek, pandemi süreci, pandemi sonrasında Amatör kulüplerimizin yapılanması ve tesisleşme adına istişarelerde bulunduk. Hassasiyeti ve İlgisinden dolayı Memduh başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

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