Kayserispor eski futbolcusu Afrika’da su kuyusu açtırdı

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Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcularından Zafer Türkmen, Afrika’da merhum babası adına su kuyusu açtırdı.

Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden Kayserispor eski futbolcusu Zafer Türkmen, babası adına Nijerya'da su kuyusu açtırdı. Su kuyusu açtırarak örnek bir davranış sergileyen Zafer Türkmen, “Babamızın da çok istediği Afrika'da Nijerya'nın Kano şehrine ait Chiromawva (Bakingada) müslüman bir köyde çeşme (kuyu) yaptırmayı bize nasip eden Allah'ıma hamdolsun" dedi.

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