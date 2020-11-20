Karate Antrenörlerinden Kabakçı'ya ziyaret

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Karate Antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'yı makamında ziyaret etti.

Karate antrenörleri ile birlikte Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden Mustafa Altınok, hafta sonu yapılacak Karate Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Antrenör Dan ve Hakem Gelişim Semineri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı davet etti.

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