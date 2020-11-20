Başkan Büyükkılıç'tan Meryem Ana Şehir Kütüphanesi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin merkezindeki en önemli kütüphanelerinden biri olan Meryem Ana Şehir Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, kütüphanede kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, “Sevgili yavrularımıza başarılar diliyorum. Fırsat var, imkan var, kitap var. Geriye de çalışmak ve başarmak kalıyor. Kütüphanelerimiz pandemi koşullarına uygun hale getirildi, istifade etsinler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli bir kültür yatırımlarından biri olan Meryem Ana Şehir Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi’ne kütüphane kartı ile giriş yaptı. Kütüphanede kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, şehrin göbeğinde açılan Meryem Ana Şehir Kütüphanesi’nin ilk günden beri büyük ilgi gördüğünü ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Büyükkılıç, “Şehrimizin merkezindeki en önemli kütüphanelerimizden birisi. Daha önce 500 yıllık kilise olarak hizmet vermiş ve sonrasında değişik fonksiyonlar yüklenmiş. Son süreçte de restore edildikten sonra biz, kütüphane olarak değerlendirmeyi uygun bulduk. 25 bini basılı, 22 bini elektronik, 3 bini sesli olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kitaplara kolay ulaşım imkanı da sunuluyor. Tabii 200 kişilik ama şu an pandemiden dolayı, pandemi kurallarına göre kütüphanelerimiz açık. Pandemi koşullarına uygun şekilde de yavrularımız gelip buradan yararlanıyor. Kitaplar alındıktan hemen sonra hemen dezenfekte ediliyor. Girişlerde ateş ölçümü yapılıyor. Sık sık dezenfekte işlemleri de uygulanıyor. Yavrularımızın gönlü rahat olsun” ifadelerini kullandı.

“SEVGİLİ YAVRULARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Öğrencilerle sohbet edip, başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, kütüphanedeki koşulların gençleri memnun ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Burada hem kitap okuyan, hem de ders çalışan öğrencilerimizle sohbet ettim. Herhangi bir talepleri var mı diye sordum. Koşullardan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Bunlarda bizi sevindiriyor ve keyiflendiriyor. İlgili birimdeki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımıza da başarılar diliyorum. Fırsat var, imkan var, kitap var. Geriye de çalışmak ve başarmak kalıyor. Kütüphanelerimizden pandemi koşullarına göre gelsinler. İstifade etsinler. Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir yaparak, büyümesini ve gelişmesini sürdürmesini sağlamak için azami derecede gayret gösterirken, diğer yandan gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilen bir nesil olabilmesi için her türlü imkânı hazırlıyoruz ve hazırlamaya da devam edeceğiz”

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