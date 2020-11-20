Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.
Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı. Renktaşı ile 20162017 sezonunda Kayseri'de oynadığı maçta 11 berabere kalan ve deplasmanda 21 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu.
Geçen sezon sahasında oynadığı müsabakayı 32 kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 41 mağlup olmuştu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:
2019/2020 GalatasarayKayserispor 41
2019/2020 KayserisporGalatasaray 23
2018/2019 GalatasarayKayserispor 31
2018/2019 KayserisporGalatasaray 03
2017/2018 KayserisporGalatasaray 13
2017/2018 GalatasarayKayserispor 41
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.