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Kayseri'de 1,5 TL'ye satılan simit fiyatlarına zam geldi.

Kent merkezinde 1,5 TL'ye satılan simit fiyatları 1,75 TL olurken, poğaçalar ise 2 TL'ye yükseldi. Esnaf Rıdvan Doğan, son 1 yılda una gelen zamların ardından ürünlere 25 kuruş zam geldiğini söyleyerek; "Gevrek simit fiyatımız 1,5 TL'ydi, fiyat artışından sonra 1,75 oldu. Peynirli, kaşarlı, patatesli, zeytinli poğaçalar da 2 TL oldu, 25 kuruş zam geldi. Un fiyatlarında yaklaşık son 1 yıl içerisinde 78 kere fiyat artışı oldu. Biz, 1 yıldır zam yapmıyorduk, bir şekilde idare etmeye çalışıyorduk ama son dönemde artık idare edilemez hale geldi" dedi.

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