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Kayseri Havaalanı Yeni Terminal Binası'nın temeli atıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Anadolu'yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz"

İHA

Kayseri Havaalanı Yeni Terminal Binası'nın temeli atıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Anadolu'yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz"

8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.
Türkiye’nin önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden birisi olan Kayseri’nin gerçek havacılık potansiyelini ortaya çıkaracak olan ve 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın temel atma töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında coşkuyla yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti milletvekilleri eski bakanlar Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Erkilet havalimanında karşıladı. Karşılama töreninin ardından temel atma töreni alanına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası temel atma törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, MHP milletvekilleri İsmail Tamer, Baki Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, yüklenici firma TAV Havalimanları ve Sera Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sani Şener ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Cenabı Allah’a şükrederek, ‘Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli’ diyerek, sözlerime başlamak istiyorum. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşadığımız bir tablo. Beklediğimiz an geldi diyebileceğimiz bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve güzide ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri’nin bir cazibe merkezi ve bölgenin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Yenilikçi anlayışı ile insanlığa bakış açısından merhametiyle, iyi niyetiyle, hayırseverliğiyle, 6 bin yıllık ticari geçmişiyle, kültürün, turizmin merkezi olmasıyla, Kapadokya’nın geçmişte merkezliğini yapmış olmasıyla ve en önemlisi turizm merkezi olan Erciyes gibi bir dev dağımızın ve onun getirisiyle, Kapadokya ile birleşik olarak hizmet veren 2,5 milyon potansiyellere ulaşan yolcu portföyüyle bölgenin olmazsa olmazıdır” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kabına sığmadığını vurgulayarak, “Kayseri kabına sığmayan büyük bir şehirdir. 3 büyük organize sanayisiyle, 1 serbest bölgesiyle, 4 üniversitesiyle adeta endüstrinin, ticaretin, bilimin merkezi olan bu şehir, makarrı ulema, makarrı evliya olarak bilinen veliler ve âlimler şehridir. Bu proje, havalimanı olarak hizmet verecek ve bu güzel tesisleri ile gururumuz olacak çalışmadır” ifadelerini kullandı. Konuşmasında, ‘Bu güzel şehir dayanışma içerisinde daha da güzelleşiyor, gelişiyor’ diyen Büyükkılıç, “Elbette ki bu havaalanının bizim imkânlarımızı karşılamadığını, yetmediğini herkes söylüyor ve hem fikirdi. Bugüne elbette hemen gelinmedi, yıllarca bu konular konuşuldu, bu proje Kayseri’mizin beklentisi haline dönüştü. Zaman zaman basınımız duyarlılık gösterdi, zaman zaman da eleştirdi. Bu bir boyacı küpü değil ki batırıp çıkarasınız. Elbette imkânları, kaynakları, fizibilitesini araştırmak, çalışmak ve projelendirmek ve daha sonraki süreçte de hayata geçirmek gerekti. İşte o gün geldi, biz geçmişe bakmıyoruz, elimizin tersi ile kenara itiyoruz. Önümüze ve işimize bakıyoruz. Dedikodulara kulaklarımızı tıkıyoruz, bizleri seven, oyları ile yüreklendiren, güvenen kıymetli, sevgili hemşerilerimize layık olma yönünde ekipler halinde uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Gururumuz olan Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Pandemi dönemindeyiz, aşı konusunda aldığı mesafeyi sizler de yakinen biliyorsunuz. İnsanlığın bu sıkıntısına da çare bulacak olan bir anlayışın da Kayseri’den neşvü nemâ olacağını da buradan gururla söylemek istiyorum. Kayserimizin bizi seven, güvenen insanlarına dua ediyor, onlara layık olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarımız, genel müdürlerimiz, değerli bakanlarımız, milletvekillerimize teşekkür ediyor, bu atılacak temelini hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah, Türkiye uçuyor, Kayseri uçuyor, yolcularıyla, vatandaşlarıyla ve cazibe merkezi Kayseri’de buluşuyor diyoruz.”

"Anadolu'yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz"
6 bin yıllık köklü tarihi ile Anadolu’nun kalbinde adeta bir yıldız gibi parlayan Mimar Sinan’ın şehri, zenginlikler diyarı Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, “Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası temel atma töreni vesilesiyle buradayız. Burada bulunmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye, 18 yıldır ulaştırma ve alt yapıda büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir olma haline getirmek için Anadolu’yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, projelerin insan odaklı olduğunu belirterek, son 18 yılda Kayseri’nin ulaşım ve iletişim alt yapısı için 6 milyar 346 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, Kayseri’nin 2003 yılına kadar sadece 83 kilometre bölünmüş yolu olduğunu, 18 yılda 647 kilometreye çıkarıldığını vurguladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise törende yaptığı konuşmada “Ülkemizin ve Kayseri’mizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bugünkü iki temel atma töreni çok önemli projelerdir. Kayserimiz sadece tarihi ve kültürü ile değil, savunma sanayi ile Kayseri bölgede parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize, belediye başkanımıza emeği, katkısı geçen herkese şükran ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu. Bakan Akar, burada temelinin atılacağı yeni Terminal Binası’nın Kayseri’ye çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Şehmus Günaydın da sadece Kayseri’nin ihtiyacı olan bir yatırımın temelinin atılmadığını, bölgenin gelişmesine, sanayi ve turizmine önemli katkılar sağlayacak bir projenin temelinin atıldığını ifade etti.
Konuşmaların ardından protokol tarafından Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası temeli için ilk butona basıldı. Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda gerçekleştirilecek projeyle, binanın mevcut dış ve iç hat terminal binaları birleştirilip restore edilerek, yeni iç hatlar binası, yeni apron ve taksi yolu ile daha büyük ve modern bir dış hatlar terminal binasına dönüştürülecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası 8 milyon yolcuya hizmet sunabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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