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Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz


Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu sırada yer aldı" dedi.
Kayseri'de yapılan havalimanı yeni terminal binası temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son yıllarda önemli işler yaptığını belirterek, "Türkiye 18 yıldır ulaştırma ve altyapıda büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirmek için Anadolu'yu projelerimizle adeta ilmek ilmek örüyoruz. İnsan ve çevre odaklı dev projelerimizle ülke ekonomini her konuda güçlendirmek, kalkınmada bölgeler arası eşitlik sağlamak üzere çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için Dağı ile Batı arasında fark kalmaması, sosyal ve ekonomik gelişimin her şehrimize ulaşması gerekiyor. Ancak bizim için bu şekilde en yüksek değer olan insanımızın hayatını kolaylaştırabiliriz. Böylelikle şehirlere zenginlikle bırakabiliriz. Allah'ın bizlere bahşettiği muhteşem doğamızı çevreci yaklaşımlarla koruyarak ekonomiye ve kalkınmaya yönelik potansiyel katkıları ölçüp, tartarak projelerimizi hayata geçiriyoruz" dedi.
'TEK GAYEMİZ ONURLU YAŞAM SÜRMEK'
Demiryollarındaki çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, "Demiryollarımızla Akdeniz ile Karadeniz'i bağlıyoruz. 1915 Çanakkale köprüsü ile Marmara bölgesinde dairesel bir lojistik hattı tamamlıyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla konfora eriştirdik. Bölünmüş yollar zaman ve hız kazandırırken geçmiş yılların kaza istatistiklerine bakıldığında görüyoruz ki her yıl binlerce can kurtarıldı. Bir halkı sevmek, o halka hizmetle olur. İnsanımızı kış konusunda mağduriyette kurtardık. Demiryolları hatlarımız her geçen gün genişliyoruz. Kusursuz bir demiryolu işletim sistemi için çalışıyoruz. Yaptığımız işler saymakla bitmez. Tek gayemiz vatanımızın bereketli toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu bir yaşam sürmek. Maalesef halkımızın derdiyle dertlenmeyenlerin bizim yapabildiklerimize aklı ermiyor. Ellerinden gelen tek şey eleştirmek. Çok şükür bizim sağduyulu halkımız iyiyi, kötüyü büyük bir ferasetle ayırt eder. Her daim bizim en büyük desteğimiz ve can yoldaşımız halkımız olacaktır" diye konuştu.
'KASIM AYINDA BİN 310 UÇUŞLA AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ'
Havayolunda Türkiye'nin önemli başarıları olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılında iki merkezde 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımız bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriliyor. Dış hatlarda ise 2003 yılında 50 ülkeye 60 uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 127 noktada 329 noktaya uçuş yapıyoruz. Artık dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz. Ülkemiz dünya ve Avrupa havalimanları toplam yolcu sayısı sıralamasında 2018 ve 2019 yıllarında dünyada 10'uncu sırada yer aldı. Avrupa ülkeleri arasında ise 2019 yılında 5'inci sıraya yerleşti. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen alınan önlemler sayesinde başarılı bir sınav veriyoruz. Kasım ayı içinde gerçekleşen günlük uçuş sayılarını incelediğimizde Avrupa karşılaştırmasında 591 uçuşla Türk Hava Yolları´nın ilk sırada, ülke olarak da Türkiye'nin bin 310 uçuşla 4'üncü sırada yer aldığını görüyoruz" ifadesine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2020-11-21 15:32:48

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