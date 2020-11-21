Kayseri OSB Müdürü Yaprak Covid'e yakalandı

Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, Covid19'a yakalandı.
Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Genel Sekreter Adil Özhan'ın ardından koronavirüse yakalanan Yaprak, izolasyona alındı.
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