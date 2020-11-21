Bakan Akar: Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek (3)



'DOĞU AKDENİZ´DE HAK VE HUKUKU KORUMAKTA KARARLIYIZ´

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Anafartalar-Şehir Hastanesi Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar tramvay hattı temel atma töreninde konuştu. Bakan Akar, "Kayserimiz layık olduğu yere gelecek. YHT'nin Kayseri'ye gelmesi çok önemli bir hadise. Bugünkü tramvay hattının temelinin atılması önemli bir konu. Hayatın kolaylaştırılması için çok önemli bir yatırım olarak düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı son derece dikkatli olunması gerektiğine değinen Bakan Akar, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri ile il ve ilçelerde alınan raporlara göre dikkatli olmamız gerektiriyor. Temizlik imandan gelir. Çevremize de bunu hatırlatmamız gerekiyor. Biz kardeşiz; ama iki tarafın mesafeyi koruması gerekir. Herkesin kendini Covid-19'lu olarak düşünmesi lazım" diye konuştu.

'BİR SUÇ, HAK İHLALİ GİBİ GÖRMEK DOĞRU DEĞİLDİR'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmalara da değinen Bakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti ve kabine çok önemli çalışmalar yapıyor. Gece gündüz çalışmalar sürdürülmekte. Libya, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde menfaatleri sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Enerji ihtiyacımızın karşılanması için arama teknikleri uygun şekilde yapılıyor. Maalesef komşularımız yaptığımız çalışmaları yanlış yorumlamakta. Biz diyalogdan yanayız. Yapılan çalışmaları bir suç, hak ihlali gibi görmek doğru değildir. Biz kimseyi tahrik etmek istemiyoruz. Bakanlıklarımız temas halindedir. İster Yunanistan olsun ister başka ülkeler fark etmez, teknik ve bilimsel çalışmalar istismar edilmemelidir. Doğu Akdeniz ve KKTC'de hak ve hukuku korumakta kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Ülkemizin refahı ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Halkımızın duası ve sevgisinden aldığımız ilhamla gece gündüz çalışıp, asil milletimize layık olduğumuzu göstereceğiz" ifadesini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-11-21 16:05:21



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