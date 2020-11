Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerin başında yer alıyoruz (2)

'5A UYDUMUZU YIL SONU GÖNDERECEĞİZ´

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'de Anafartalar Şehir Hastanesi Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar Tramvay Hattı'nın temel atma töreninde konuştu. Kayseri´nin önemli bir şehir olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "18 yıldır sürdürdüğümüz ulaşım ve haberleşme ağı kapsamına Kayseri'ye yeni müjdelerle geliyoruz. Ulaştırma ve haberleşme betondan, asfalttan değil. Anlamak isteyenlere bir kez daha anlatmak istiyoruz. Projelerimizin insan odaklı olmasına dikkat ediyoruz. Her bir projemiz insanımız, onun can güvenli ve refahı için planlanıyor ve uygulanıyor. İnsan yaşamının kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yurdun doğusu ile batısı arasından fark kalkmaması için çalışmalar yapıyoruz. Şehirlerimizi bölünmüş yollarla konforlu ulaşım oranlarına kavuşturuyoruz. Yurdumuzda ölümlü kaza oranlarının ne kadar düştüğünü, her bir projenin kaç hayat kurtardığını görsünler. Eski Türkiye'yi hatırlayın. Kardan kapanan yolları, hastaneye yetişemeyen insanları, okula gidemeyen çocukları hatırlayın" dedi.

'6A UYDUMUZU 2020 YILINDA FIRLATACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, "Demiryolu hatlarımız her geçen gün gelişiyor. Mevcut hatlar yenileniyor. Kusursuz bir demiryolu işletim sistemi kuruyoruz. Yine İstanbul Havalimanı dünyada parmakla gösterilen bir proje. Yeni projeler bulundukları illerin çehresini değiştiriyor. Mavi vatanımızı yatırımlarla geliştiriyoruz. 5A uydumuzu yıl sonu göndereceğiz. Sonrasında 5B uydusu gönderilecek. 6A uydusunu 2022 yılında fırlatacağız. Çok yakın zamanda dünyaya teknolojimizi satacağız. Bu çabanın tamamı başımızın tacı insanlarımız içindir" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-11-21 16:12:53



