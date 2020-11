Bakan Karaismailoğlu: “Kayseri’yi hızlı demir yolu ile tanıştıracağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Kayseri’yi hızlı demir yolu ile tanıştıracağız. Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantılı olarak 142 kilometre uzunluğundaki YerköyŞefaatliKayseri arasına tren hattı inşa edeceğiz” dedi.

7 kilometrelik Anafartalar Şehir Hastanesi YHT Gar Tramvay Hattının temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, MHP Milletvekilleri İsmail Özdemir, Baki Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve çalışkan, gayretli ekibine, bakanlara, milletvekillerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, “Etrafımıza baktığımızda 8 şehri bağrına basan, Anadolu’nun ortasında olmazsa olmaz parlayan bir yıldız olan Kayseri’yi her yönüyle geliştirip, daha iyi noktalara götürmek için gayret gösteriyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle bir doktor olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza minnetlerimizi sunmadan geçemeyeceğim. Yanı başımızda bulunan bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi bu şehrimize armağan eden, Pandemi döneminde de kıymeti bir kez daha anlaşılan böyle bir eseri bize lütfeden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Fedakâr sağlık çalışanlarımıza da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yeniden dünyada hareketlenmeye başlayan salgında sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek için maske, mesafe, temizlik kurallarını asla göz ardı etmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu. Konuşmasında Bakan Adil Karaismailoğlu’na Kayseri yüksek hızlı treniyle ilgili net ve berrak bir açıklama beklediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “1994 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da, bizim ekibimizin de Kayseri’de başlattığı süreç elhamdülillah Kayserili hemşerilerimizin bizlere olan güveni, sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla bugünlere taşındı, taşınıyor. Uyum kültürü içerisinde yaptığımız çok işi Kayserili hemşerilerimiz biliyor, seviyor, güveniyor ama daha da yapılması gereken, hizmet bağlamında onlara layık olmaya çalışmamız gereken boyutların da olduğunu biliyoruz. Bunun yanında Kayserili hemşerilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyor, onu destekliyor, bu apaçık ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman Kayseri’ye gönlünde ayrı bir yer ayırıyor ve bizleri seviyor. Şimdi Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza buradan birazcık haddimi aşarak diyeceğim ki; ‘Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kayseri yüksek hızlı treniyle ilgili açıklamayı buradan net ve berrak bekliyoruz. Çünkü artık Kayserimizin spekülasyona, yoruma ya da değişik mecralarda konuşulmasına, bu konunun malzeme edilmesine fırsat verilmemesi gerektiğini de belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin tramvay ağı ile donatıldığını belirterek, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Buradan Mehmet Özhaseki bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. 35 kilometrelik bir uçtan bir uca Kayserimizi tramvay ağı ile bir bakıma donatan bu çalışmaya şimdi 7 kilometrelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapacağı yeni bir hat ekleniyor. Bu hat, Belsin Anafartalar Durağı’ndan başlıyor, Şehirlerarası Terminali’ne geliyor, oradan Şeker Fabrikamızın yanından gururumuz olan Şehir Hastanemizin önünden geçiyor, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin yanından Yüksek Hızlı Tren Garı diye planlı mevcut olan bu alana geliyor. Burada mobilyacılarımızın en önemli projelerinden bir site var, kurucusu olan Mehmet Ali Çevrim dostumuzu da rahmetle anıyorum. Yanında da Anadolu’nun değil, Türkiye’nin en büyük AVM’lerinden biri olan KUMSmall var. Buradaki yüzde 80 mobilya sektöründe hizmet edecek olan mobilyanın baş şehri Kayseri’den dünyaya açılım sağlayacak olan bir merkez var. Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran tramvay ile ilgili çalışma Ulaştırma ve Bakanlığımız tarafından yapılıyor, kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Talas’ımızdan 5.5 kilometrelik Şehit Furkan Doğan Yurdu’na kadar olan yeni bir hattın ihalesini 30 Aralık’ta yapıyoruz. O da şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin isteklerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na tek tek sıralayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Bekir Yıldız Bulvarımızın 4 kilometrelik kısmının da açılışını iki gün önce yaptık. Aynı zamanda Şehir Hastanesi’nin üst geçidinde dördüncü yaprağını da tamamladık, hizmete sunduk. Bu noktaya gelmişken Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin önündeki yonca yaprağımızın iki yonca yaprağının eksik olduğunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza ve kıymetli ekibine buradan ifade etmek isterim. Felahiyeli dostlarımız da kulağıma fısıldadı. ‘Aman başkanım bizim Göğdere yolunu da unutma’ dediler. Elçiye zeval olmaz. Şehrimizin Türkiye’mizin dünya standartlarındaki Erciyes projemiz gururumuzdur. Kış şartlarında mevcut DeveliKayseri arasındaki Erciyes projemizin ortasından geçen anayolun trafik kaosuna ve kargaşasına sebep olduğunu hatırlatarak, hafta sonları 80100 bin vatandaşımızın geldiğini düşünürseniz hemen o bölgeden Kuzey tarafına doğru 6 kilometrelik bir çevre yol konusunda Sayın Bakanımızdan Karayolları ulaşım ağı içerisinde olduğu için böyle bir çalışmaya da inşallah talimat verirlerse minnet duyacağımızı ifade etmek isterim. Ayrıca Erciyes dağımız ile Hacılarımız arasındaki yaklaşık 100 milyon TL’lik oradaki ulaşım ile ilgili yol konusunda ihalesi yapıldı, talimatları verdiler, çalışmalar başladı, bunun için de teşekkür ediyorum. Kısacası Kayseri’yi gerek imarlaşma açısından, gerek çevreci anlayışı ile 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 1 milyon metrekarelik Keykubat Millet Bahçesi projelerle donatıyor, altyapısı ile çevresi ile yeşili ile karayolları, tramvay yolları ve havayollarıyla Kapadokya ile de bütünleştirmek suretiyle bu bölgenin cazibe merkezi olma anlayışı ile hizmetlerimize devam ediyoruz.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı konuşmada Kayseri’ye ne yapıp, ne edip Yüksek Hızlı Tren’in getirilmesi konusunu dile getirerek, “Bu tramvay hattının ve Yüksek Hızlı Tren Garı’nın yapılmasının önemli bir hadise. Ötesinde de Yüksek Hızlı Tren’in gelmesi çok daha önemli bir hadise. Kabine üyeleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Diğer yatırım çalışmaları ile ne yapılırsa yapılsın, benim samimi bir kanaatim Kayseri’ye hızlı tren gelmedikçe Kayserililer tatmin olmayacak. Ne yapıp edip bu hızlı tren konusunu halledeceğiz. Bu tramvay hattı yatırımı ise son derece önemli bir yatırımdır. Kayserimiz yapılan yatırımlar ile gelişti, gelişmeye devam ediyor” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yaptığı konuşmada, yüksek hızlı tren müjdesi vererek, “Binlerce yıllık medeniyeti ile Anadolu’nun kalbi olan Kayseri’de olmaktan mutluluk duyuyorum. Kayseri’ye her defasında yeni projelerin müjdeleri ile geliyoruz. Bugün iki önemli projenin temelini atıyoruz. Kayseri’ye ulaşım ve iletişim alt yapısı için 6 milyar 346 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. Kayseri’de il sınırları içerisinde 294 kilometrelik bir demiryolu ağı bulunuyor. Kayseri’yi hızlı demir yolu ile tanıştıracağız. YerköyKayseri yüksek hızlı demir yolu projesi ile Ankara Yüksek Hızlı Tren hattına bağlantılı olarak 142 kilometre uzunluğundaki YerköyŞefaatliKayseri arasına tren hattı inşa edeceğiz. Boğazköprü mevkiinde 620 bin metrekare alan üzerine 1.80 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkez kuruyoruz. Birinci etap kapsamında yükleme rampası ile 4 adet yolun alt ve üst yapısını tamamladık” ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Kayseri açısından önemli bir ihtiyacı giderecek olan temel atma töreni olduğunu belirterek, bu yatırımın kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından yeni tramvay hattının temel atma töreni gerçekleştirildi. Kayseri’de mevcut tramvay hattının Anafartalar Durağından devam ederek Şehirlerarası Otobüs Terminali, Şehir Hastanesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Mobilyacılar Sitesi’nden YHT Gar noktalarına bağlayacak olan 7 kilometrelik bu raylı sistem projesi çok fonksiyonel bir ulaşım alt yapısını oluşturacak. Proje kapsamında aynı zamanda 5 adet yerli tramvay aracı da temin edilecek.

