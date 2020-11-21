Kayserispor’da sonuçlar negatif

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Hes Kablo Kayserispor’da korona virüs (covid19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da dün yapılan test sonuçları belli oldu. Ligin 9.haftasında Pazartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “20.11.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (covid19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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