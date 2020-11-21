Kayserispor'da futbolcuların koronavirüs testi negatif çıktı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SÜPER Lig´in 9´uncu haftasında Galatasaray`a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor´da futbolcuların koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor´da futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testinden geçti. Koronavirüs test sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor, "20.11.2020 tarihinde futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-21 17:24:34



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