Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu set vermeden 30 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. MaviBeyazlılar deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu rahat geçerek grubunda liderliğe yükseldi.
Develi Belediyespor rakibi karşısında ilk seti 2025, ikinci seti 2125 ve üçüncü seti 1725 kazanarak sahadan 30'lık sonuçla ayrıldı. Kılıç Silifke İdman Yurdu karşısında aldığı galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Develi Belediyespor üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.