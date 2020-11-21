Develi Belediyespor liderliğe yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Mersin ekibi Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu set vermeden 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Liginde mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. MaviBeyazlılar deplasmanda oynadığı maçta Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu rahat geçerek grubunda liderliğe yükseldi.

Develi Belediyespor rakibi karşısında ilk seti 2025, ikinci seti 2125 ve üçüncü seti 1725 kazanarak sahadan 30'lık sonuçla ayrıldı. Kılıç Silifke İdman Yurdu karşısında aldığı galibiyet sonrası büyük sevinç yaşayan Develi Belediyespor üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.