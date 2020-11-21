36 yaşındaki adam odasında ölü bulundu

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Kayseri’de 36 yaşında bir şahıs odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erciyesevler Mahallesi Ferruha Güpgüp caddesi üzerinde ikamet eden İbrahim K.’nin(36) bağ evinden dönen ailesi, odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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