Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, caddeler boş kaldı

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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 20:00 itibariyle başladı. Kayseri'de kısıtlamanın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri de, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentin boş kalan caddeleri de havadan görüntülendi.

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