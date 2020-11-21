Kayseri'de kısıtlama başladı, sokaklar boş kaldı



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kent merkezindeki sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de saat 20:00 itibariyle başladı. Şehrin en işlek bölgesindeki cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, işlek caddelerde denetimlerde bulundu. İzin belgesi olmayan yaya ve sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin yarın saat 10.00'a kadar devam edeceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-11-21 22:35:10



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