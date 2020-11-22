Melikgazi'de asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor

Sezon sonu gelmeden yol ve asfalt çalışmalarına ağırlık veren Melikgazi Belediyesi Yeni Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünün yol ve otopark çalışmasını tamamladı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere tatlı ikram eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Hafta sonu da olsa Melikgazi Belediyesi olarak hummalı çalışmalarımız devam ediyor. Çift asfalt döküm makinası ile şu anda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hemen arkasında bulunan yeni Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binasının yanındaki yol çalışmasına başladık. Burada 800 ton asfaltlama çalışması, 100 metre duvar çalışması, 2 bin 500 metrekare otopark ve kaldırım çalışması yaparak çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Dolayısıyla burada ulaşımla ilgili büyük bir ihtiyaç vardı şu anda bu yol tamamlanıyor. İnşallah Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün hem girişi çıkışı sağlanmış olacak hem de büyük bir otopark imkanı oluştu. Cenabı Allah kazasız belasız bir şekilde vatandaşlarımızın kullanmasını nasip etsin. 1520 güne kadar da Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü buraya taşınacak ve biz şimdiden yolumuzu ve otoparkımızı tamamlamış olacağız. Hizmet yolunda gece gündüz durmadan gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yolumuzum hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

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