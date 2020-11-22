Kayseri'de KPSS heyecanı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu (2020-KPSS Ortaöğretim), koronavirüs tedbirlerine uyularak başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 2020-KPSS ortaöğretim oturumu, Kayseri'de de başladı. Adaylar, saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik olmayınca sınav merkezlerine kısa sürede ulaştı. Okul önüne konulan stantta ellerini dezenfekte eden adaylar, dağıtılan maske ile sınav salonuna alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-11-22 10:42:39



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