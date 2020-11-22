Kayseri'de, tramvaylarda koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tramvay yolcularına anonsla cep telefonundan görüşme yapmamaları ve birbirleriyle konuşmamaları uyarısında bulunuluyor.

Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında halk sık sık uyarılıyor. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunuluyor. Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde, kentte toplu taşıma hizmeti sunulan tramvaylarda da bu uyarılar sürdürülüyor. Belirli aralıklarla tramvaylarda yapılan anonslarda, 'Sayın yolcularımız, koronavirüs salgınının yayılım hızını azaltmak için yolculuk boyunca lütfen telefonla veya birbirimizle konuşmayalım. Anlayışınız için teşekkür ederiz' deniliyor.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-11-22 12:31:03



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