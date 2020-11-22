Kayseri Masterler’in Fahri Başkanı Baki Ersoy oldu

Kayseri’de faaliyet gösteren Kayseri Masterler Spor Kulübü, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’u fahri başkan seçti.

Kayseri Masterler takımının bugün oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve oynadığı futbol ile takdir toplayan MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy’a müsabaka sonrasında forma hediye edildi.

Kayseri Masterler spor kulübü başkanı Ahmet Yıldız, milletvekili Baki Ersoy’a 38 sırt numaralı formayı hediye ederken, “vekilimiz, her zaman bizimle içiçe. Kendisinin aramızda olmasından Kıvanç duyuyoruz. Kendisini kulübümüzün Fahri başkanı ilan ediyoruz ve 38 numaralı formayı kendisine armağan ediyoruz” dedi.

Kayseri Masterler spor kulübü üyeleri ve eski futbolcular, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tatlı yedi.

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