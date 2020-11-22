Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor

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Kayserispor deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarıkırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.00’de havayolu ile İstanbul’a gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan GalatasarayKayserispor mücadelesi saat 19.30’da başlayacak. Karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak.

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