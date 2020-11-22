Kayserispor, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, İstanbul'a hareket etti.

Hes Kablo Kayserispor, Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 19.30'da başlayacak maç için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ardından İstanbul'a gitmek üzere otobüsle Kayseri Havalimanı'na geçti. Takımı uğurlamaya gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kafilede yer alan teknik heyet ve futbolculara tek tek başarı diledi. Kayserispor, uçakla İstanbul'a hareket etti.

Ligin 9'uncu haftasının kapanış maçında iki renktaş takımın karşılaşacağı müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Takımın havalimanından uğurlanması

Kayserisporlu futbolculardan görüntü

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DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-22 17:04:17



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