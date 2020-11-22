Yoldan çıkan ticari taksi ağaçlara çarparak durabildi: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoldan çıkan ticari taksi ağaçlara çarparak durabildi: 1 yaralı

İHA

Yoldan çıkan ticari taksi ağaçlara çarparak durabildi: 1 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan ticari taksi, refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 T 1172 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada taksi sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı taksi sürücüsü 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polise ateş açan uyuşturucu satıcısı yaralı yakalandı
YEREL HABERLER Polise ateş açan uyuşturucu satıcısı yaralı yakalandı
Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Polisten kaçan uyuşturucu taciri bacağı kırılınca ...
Kayserispor, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket ...
Kayseri Valisi Günaydın'dan sivil araçla geldiği AVM'de denetim
YEREL HABERLER Kayseri Valisi Günaydın'dan sivil araçla geldiği ...
8 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER 8 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri ...
Saadet Partisi 6. Olağan İl Kongresi Yapıldı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: "Hükümetin söylemlerini samimi bulmuyoruz" “Kayseri’de birinci parti olmak için çalışacağız”
YEREL HABERLER Saadet Partisi 6. Olağan İl Kongresi Yapıldı Saadet ...
İYİ Partili Kazım Yücel, "Türkiye'de tarım, hayvancılık ve et üretimi bitiyor"
YEREL HABERLER İYİ Partili Kazım Yücel, "Türkiye'de tarım, ...
Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Galatasaray karşısında puan hedefliyor
İlhan Depe 1-2 hafta daha yok
YEREL HABERLER İlhan Depe 1-2 hafta daha yok
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor
YEREL HABERLER Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle ...
Kayseri Masterler’in Fahri Başkanı Baki Ersoy oldu
YEREL HABERLER Kayseri Masterler’in Fahri Başkanı Baki Ersoy oldu
Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde bakan danışması oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de üniversite okuyan Afganistanlı, ülkesinde ...
Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim ...
Jacki Gemelos, Kapadokya’yı gezdi
YEREL HABERLER Jacki Gemelos, Kapadokya’yı gezdi
Kayseri'de, tramvaylarda koronavirüse karşı 'konuşmayalım' uyarısı
YEREL HABERLER Kayseri'de, tramvaylarda koronavirüse karşı ...
Piyasa değeri 10 bin lira olan 16 güvercini çalındı
YEREL HABERLER Piyasa değeri 10 bin lira olan 16 güvercini çalındı
Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü uyarı için duba koyan görevlilere tepki gösterdi Kaza yapan araçta bulunan kadınlar gözyaşlarına boğuldular
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü görevlileri suçladı 2 kişinin ...
KAYMEK ‘Türk Mutfağı Kursu’nda ilk menüsüyle kursiyerlerle buluşacak
YEREL HABERLER KAYMEK ‘Türk Mutfağı Kursu’nda ilk menüsüyle ...
Kayseri'de KPSS heyecanı
YEREL HABERLER Kayseri'de KPSS heyecanı
KPSS Ortaöğretim sınavı tedbirler çerçevesinde başladı
YEREL HABERLER KPSS Ortaöğretim sınavı tedbirler çerçevesinde ...
Başkan Yalçın '100 ağartmaya' devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Yalçın '100 ağartmaya' devam ediyor
Melikgazi'ye 6 sağlık merkezi
YEREL HABERLER Melikgazi'ye 6 sağlık merkezi
Melikgazi'de asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor
Kayseri'de iki şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kayseri'de iki şüpheli ölüm

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X