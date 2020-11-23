Kayseri’de jandarmanın evde yaptığı aramada 250 gram esrar ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir evde yapılan aramada 250 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Melikgazi ilçesinde bir evde yapılan aramada 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alınarak adli işlemlerine başlanırken, ele geçirilen materyallere de el konuldu.

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