Türkiye'de ilk! Önce peyzaj sonra konut Manzara Park Projesi Türkiye'ye örnek oluyor Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: "Özlediğimiz şelalelerin, ırmakların ,göletin ve yeşilin olduğu hayatı burada canlandırmış olduk"

Sedat Kılınç İnşaat tarafından yapılan 'Manzara Park' projesi önce peyzaj alanının tamamlanması ardından ise konutların yapılacak olmasıyla Türkiye'ye örnek oluyor.

Türkiye’de ilk defa ‘Manzara park’ projesinde önce peyzaj alanını tamamladıklarını aktaran Sedat Kılınç İnşaat yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç; "Peyzaj alanımızda tabi ki çok farklı oldu. Çok özellikli bir peyzaj alanımız var. Projemizin içerisinde, doğal taşlardan yapılmış 2 adet şelale, 2 ırmak, gölet, toplamda 2 bin 20 adet bitkimiz, çok ciddi yeşil alanlarımız, 500 metrelik bir yürüyüş ve koşu yolumuz basketbol sahası, çocuk oyun alanı geniş çim alanı kamelya yüzme havuzu ,Türk hamamı fitnes salonu ,bilim odası var. Yürüyüş yolumuzun kenarlarında bulunan ağaçlar sayesinde Yazın sıcaklarda dahi üzeri bitkilerle kapalı olduğu için gölgelik bir alan oluştuğu için rahatlıkla gündüz yürüyüş yapabileceğiz. Projemizin her detayıyla birebir ilgilendik ve her detayı düşündük" dedi. Pandemiden sonra özellikle yeşil alanın, açık alanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiklerini dile getiren Kılınç; "Biz de son dönemlerde özellikle villa projelerine, bahçeli ev projelerine ve geniş yeşil alanlı projelere daha çok yatırım yapmaya başladık. Önümüzde ki yıllarda da bu hep böyle olacak. Türkiye’de ilk defa önce peyzajı yaptık. Bunun nedeni, bu doğayı ve yeşil alanı müşterilerimize göstermek. İnşaatımız devam ediyor. 2022 Haziran ayında inşaatımız teslim olacak ama peyzaj alanı tamamen bitti. Özellikle konut satın alan müşterilerimizi çok özellikli bir peyzaj alanında misafir etme şansımız da olacak. Peyzaj alanı genel de müteahhitlerin sorumluluğunda olmayan, sorumluluğunun dışında olduğu içinde Müteahhitler tarafından yapılmıyor. Biz peyzaj alanını sektör temsilcilerine bir örnek olsun diye yaptık ve bu şekilde uygulamasını gerçekleştirdik. Toplamda 18 bin metrekare alanımız var. 3 bloktan oluşuyor projemiz. Bu alanların bir miktarı yapılara gidiyor. Geriye kalan 13 bin metrekare alan, peyzaj, otopark ve sosyal tesis alanından oluşuyor. 10 bin metrekareye yaklaşık alan, yeşil alandan oluşuyor. Buda çok ciddi bir alan, 3 bloktan oluşan güvenlikli ve özellikli bir site ve büyük bir peyzaj ve yeşil alanı var. 2020 adet bitki şu anda burada tamamlandı. Şantiye alanının bulunduğu diğer alanlarda da bitkilerimiz bulunacak. 510 yıl sonra burada bir orman görüntüsü oluşacak. Projemiz bittikçe daha güzel görseller oluşacak. Yeşilin her tonu var, mavinin her tonu var, kırmızı renkli bitkilerimiz var, güllerimiz var, lavanta gibi, kekik gibi özellikle kendine özgü kokusu olan bitkilerimiz var. Her detayı düşündük" ifadelerini kullandı.



"Özlediğimiz köy hayatını burada canlandırmış olduk"

Şelaleden akan sular, ırmak, göletin bulunduğu bir alanda özlenilen köy hayatını canlandırmış olduklarını vurgulayan Kılınç; "Şelalelerimizden akan sular ırmaklar vasıtası ile göletimize dökülecek. Burada da bir devir daim gerçekleşiyor, şu anda alt yapısı yapıldı. Yani şelalelerden akan su ırmaklar vasıtasıyla gölete oradan da tekrar şelalelerimize gidecek. Bu şekilde de su israfı olmamış olacak. Özlediğimiz şelalelerin olduğu, ırmakların olduğu köy hayatını da burada bir nebze canlandırmış olduk. Türkiye’de ilk olmasıyla da inşallah sektör temsilcilerine de örnek olur. Peyzaj alanı bence inşaatın diğer alanlarından çok daha önemli, yaşam alanı burası aslında. Pandemi olduğunda ne yapıyoruz, çıkıp dolaşacağımız yerler olsun, nefes alacağımız bir alan olsun. Bina içlerinden farklı olarak çocuklarımızın koşup oynayacakları, yeşil ile birlikte zaman geçirebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, açık alanda spor yapabilecekleri çünkü açık havada spor, kapalı havadakinden çok daha sağlıklıdır. Zemin katımızdan bile Kayserimizin en önemli manzarası Erciyes'i de gören bir alan. Hava sirkülasyonu sayesinde temiz bir havası var. Özellikle solunum yolu hastaları içinde bu tarz yerler tavsiye ediliyor. Onları da düşünmüş olduk bu projede. Dünyanın her yerinde yangınlar oluyor, yeşil alanlar bilerek ya da bilmeyerek katlediliyor. Biz bu projede diktiğimiz 2 bin 20 adet ağaç ge bitki ,Ayrıca devamında da dikeceğimiz bitkilerle de 5 bine ulaşacağız bu projede. Aslında büyük bir yeşil alan oluşturuyoruz bu projede bir farkındalık da oluşturmak istiyoruz. Yeşil, doğa bizim hayatımızda olmazsa biz yaşayamayız. Yeşil olmazsa, doğa olmazsa, bu bitkiler olmazsa biz nefes alamayız. Örnek olması kaydı ile projemizin her detayını düşünerek projeyle çok ciddi ilgileniyoruz. İnşallah sektör temsilcilerine, ülkeye ve dünyaya örnek olur. Peyzaj alanlarında bu tarz imalatlar yapılır. Şantiyeden önce peyzaj alanının tamamlanması da örnek olur" diye konuştu.

Projeye yoğun bir talep olduğunu ve 6 ay gibi kısa bir sürede stokların tükeneceğini düşündüklerini aktaran Sedat Kılınç; "Projemiz 190 daireden oluşuyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerimiz var. Her bütçeye uygun daire seçeneğimiz var. 2+1 dairelerimiz 350 bin TL, 3+1 450 bin TL, 4+1 dairelerimiz de 550 bin TL’den başlıyor ve fiyatlarımız kat ve cepheye göre değişiyor. Yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, fitness salonu ve ayrıca çocuklar için bilim odası dediğimiz, çocukların kendilerini geliştirmeleri için bu alanları yaparak hayal güçlerini uygulamaya dönüştürmelerini desteklemek istedik. Hayal güçleriyle ilerde çok farklı projelere imza atan çocuklarımız olacak. Projemizde kapalı alanda da sosyal tesisi var . Örnek dairemizin mahal listesi de çok zengin, farklı renkler kullandık, şirketmizin kurumsal tasarım renklerini oluşturduk . Çok şık bir örnek dairemiz oldu. Projemizin daire içleri de çok ferah ve güzel, iç mimari açısından da çok farklı bir yapı oldu. Kayserili hemşehrilerimize projeyi sunmak için bekliyoruz. Şu anda fiyatlar uygun, dairelerimize ilgi çok iyi çünkü böyle bir şey görülmemiş Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Özellikle peyzaj alanına çok büyük bir ilgi var. Dairemizi alan hemşehrilerimiz gelip tekrardan peyzaj alanımızı geziyor. Bu ilgide bizi mutlu ediyor. Yoğun bir ilgi var. 6 ay içerisinde stoklarda tükenmiş olur. Bu durum da bizi yeni projelere sevk etmiş olur. Bu projeyi tamamladıktan sonra yeni projeye geçeceğiz. Bu ilgiden sonrada yeşile daha fazla önem verip, bu tarz projeleri daha fazla üretmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

