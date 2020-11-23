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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'de internet ile vergi ödeme kolaylığı

İHA

Melikgazi'de internet ile vergi ödeme kolaylığı

Emlak, Çevre Temizlik Vergisi 2020 yılı ikinci taksit ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar Melikgazi Belediyesi web sitesi üzerinden sadece TC kimlik numaralarını kullanarak ödeme yapabiliyor.
Melikgazi Belediyesi resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ebelediye hizmeti verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak vergi ödemelerinde son günlere yaklaşıyoruz. Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için veznelerimiz 2122 Kasım Cumartesi ve Pazar günü açık olacak. Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte pandemi karşısında en büyük kozumuzun mesafe, maske ve hijyen olduğunu görüyor ve vatandaşlarımızın bu kurallara uymasını rica ediyoruz. Pandeminin yüksek yayılma tabloları ile karşı karşıya kaldığımız bugünlerde ise internetin ve dijital dünyanın sağladığı imkanlardan yararlanarak sosyal teması azaltabiliriz. Pandemiden dolayı yoğunluğu azaltmak için internet üzerinde de ödeme yapabilirsiniz. Devletimizin sağladığı bir kolaylık ile daha önceden emlak vergi borcu olanların borcu yapılandırılacak, faizler ve gecikmeden dolayı oluşan cezalar silinecek. 31 Aralık tarihine kadar belediyemize başvuru yapmanız yeterli. Bu fırsatı kaçırmayın. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan vergi ödemeleri, www.melikgazi.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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