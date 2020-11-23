Başkan Yalçın vergisini ödedi, vatandaşlara çağrı yaptı

2020 yılı Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin ikinci taksit ödemesini gerçekleştiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara son güne bırakmayın çağrısında bulundu.

Vergi ödemeleri için 30 Kasım Pazartesi gününün son tarih olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, pandemi nedeniyle ödemelerin internet üzerinden yapılmasının daha sağlıklı olacağına dikkat çekti. Ödemelerin vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabileceğini kaydeden Başkan Yalçın, bununla birlikte internet üzerinden de vergi işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, online olarak ödeme yapmak isteyen mükelleflerin, www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ‘ödeme işlemleri’ menüsünü tıklamaları gerektiğini dile getirdi. Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yapan Talas Belediyesi’nde veznelerin mesai saatleri de yeniden düzenlendi.

Buna göre, 23 30 Kasım tarihleri arasında saat 19.00’a kadar açık olacak vezneler, 2829 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri de 10.30 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

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